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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü toplanacak…

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü toplanacak…
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü toplanacak…

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü toplanacak…

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı başkanlığında toplanacak komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.30’da başlayacak…

BAKAN ÇAĞMAN: AÇLIK SINIRI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.

1 BUÇUK AY GERİDE KALDI

Öte yandan 28 Temmuz Çarşamba günü ilk toplantının gerçekleşmesinin ardından 13 Ağustos'ta da ikinci, 18 Ağustos’ta üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş

İlk toplantıdan bu yana bir buçuk aydır devam eden görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuca varılamadı.

KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 466 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 7 Eylül’de yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 466 TL olduğunu açıklamıştı.

KTAMS tarafından ilgili tarih için açıklanan rakamın detaylı tablosu şu şekilde:

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

38,28

1148,40

Yetişkin Erkek

40,02

1.200,60

15-19 Yaş Çocuk

42,33

1.269,90

4-6 Yaş Çocuk

28,23

846,90

Toplam

148,86

4.466

AÇLIK SINIRI

 

4,466

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET: NET 3 BİN 828 TL

Son asgari ücret, 4 bin 400 TL brüt, net olarak ise 3 bin 828 TL şeklinde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.

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