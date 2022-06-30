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Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti

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Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak Osman Bora Çağakan ve Maliye Bakanlığı temsilci olarak Vicdan Celaloğlu atandı.
Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti

 Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 2 Şubat 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak atanan Mustafa Yeşil'in başka bir kuruma atanmasından dolayı yerine Osman Bora Çağakan'ın atanmasına karar verdi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, 2 Ağustos 2021 Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak atanan Saadet Hüdaverdi'nin başka bir Kuruma görevlendirilmesinden dolayı yerine Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu'nu atadı.

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