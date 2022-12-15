Asgari Ücret Şubat ayına mı kalıyor? Yeltekin açıkladı...

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin Asgari Ücretler Yasası’nı tanımadığının altını çizerek, “Yasa tanımayan hükümetin bu ülkeye verecek bir şeyi var mı?” sorusunu sorarak, tepki gösterdi. Yeltekin, “Asgari ücret, İnşallah şubat ayına kalmaz.” dedi.

“ARHUN’UN VİCDANI HİÇ Mİ SIZLAMADI?”

Temmuz ayında belirlenen asgar ücrette, asgari ücretliden yüzde 15.50 gasp edildiğini işaret eden Yeltekin, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un vicdanının sızlayıp sızlamadığını sordu.

Kıbrıs Türk halkının fakirleştiğini ve ülkenin gelişiminde ve Türkiye ilişkilerde sıkıntılar yaşandığını anlatan Yeltekin, “Fakirleşen Kıbrıs Türk halkı vardır... Bu ülkenin gelişmesinde ve Türkiye ile olan ilişkilerdeki en büyük sıkıntı iktidarlardır.” dedi.