Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantının saatinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, saat 10.00'da yapılması beklenen toplantı saat 16.30'da yapılacak.
İŞVERENLER SENDİKASI TOPLANTIYA KATILMAYACAK
İşverenler Sendikası, sosyal sigorta prim desteğinin verilmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı almıştı.
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