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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplandı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk Asgari Ücretini belirlemek amacıyla bugün yeniden toplandı.

Komisyon’un, bugünkü toplantısında işçi ve işveren taraflarının önerileri değerlendirildi.

Komisyon çarşamba günü yeniden toplanarak 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan bugnkü toplantının başında konuşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, toplantıda,işçi ve işveren taraflarının önerilerini değerlendireceklerini ifade etti.
Tekakpınar, 14 Mart Çarşamba günü yeniden toplanarak yılın ilk asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

İşveren kesimini temsilen toplantıya katılan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu da, İşveren tarafının problem yaratan değil sorun çözmek isteyen durumunda olduğunu dile getirdi.
KKTC’nin ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmasını hedeflediklerini de belirterek “İşveren kesimi düşük ücretten değil sürdürülebilir ücretten yanadır” ifadelerini kullandı.
İşçi tarafını temsilen konuşan HÜR-İŞ Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, Asgari Ücret’in 15 Mart’a kadar belirlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Devletin, toplantı çağrısı yaparken geçim indeksini sahiplenip eriyen ücretleri de dikkate alarak bir hazırlık yapmış olmasını temenni eden Yeltekin, aksi takdirde belirlenecek asgari ücretin anlamsız olacağını kaydetti.

Ali Yeltekin, “Güncel gerçek rakamlar ortaya konularak bir asgari ücret belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.
Asgari ücret 1 Temmuz 2017’den itibaren aylık brüt 2 bin 175 TL, haftalık 501.92 TL, günlük 100.38 TL ve saatlik 12.55 TL olarak uygulanıyor.

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