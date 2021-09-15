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Asgari Ücret Tespit Komisyonu protestolar arasında toplandı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu protestolar arasında toplandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu protestolar arasında toplandı

Ne olmuştu?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari  ücretini henüz belirleyememişti.

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