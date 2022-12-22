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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Yapmaya çalıştığımız, hayata yansıyan, yaşantı içerisindeki olumsuzlukları kaldırmak...” dedi. Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise Başbakan Ünal Üstel'in asgari ücretliyi korumadığına vurgu yaparken, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise hassas bir süreçte olduklarını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı. 

TAÇOY: İNSANLARIN SIKINTI ÇEKMEDEN HAYATLARINI SÜRDÜRMESİNİ İSTİYORUM

Toplantı öncesi ilk konuşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaptı. Taçoy, en büyük zorluklardan birinin seçim öncesi sıkıntılı pozisyon olduğunu söyledi. Herkesin kendine göre düşüncesi olduğunu belirten Taçoy, “Yapmaya çalıştığımız, hayata yansıyan, yaşantı içerisindeki olumsuzlukları kaldırmak...” dedi.

İnsanların sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürmesini istediğini ifade eden Taçoy, bunu yaparken işveren tarafını da düşünmek zorunda kaldıklarını belirtti. Taçoy Kıbrıs’ın güneyine işçi kayma olduğunun da altını çizdi. Çalışmaların tartışılarak değerlendirileceğini söyledi. “Bizim arzumuz ocak ayındaki asgari ücretin yürürlüğe girmesidir” dedi.

SERDAROĞLU: UCUZ İŞÇİLİĞİN VERİMLİLİĞİ NOKTASINDA CİDDİ BİR GERİLEME VAR

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugün itivariyle Türkiye’de asgari ücretin belirlendiğine işaret ederek, gerek Güney Kıbrıs’a giden işçilerin gerekse Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen işçilerin olduğunu ancak iş gücünün ülkeden kaçmaya devam ettiğini söyledi.

Ucuz işçiliğin verimlilik noktasında ciddi bir gerileme olduğunu belirten Serdaroğlu, sistemin düzeltilerek, asgari ücretin yıllar önceki gibi başlangıç ücret olması gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, “Toplu iş sözleşmesinin olmaması nedeniyle asgari ücretin başlangıç ücretinden çıkacağını düşünmüyorum” dedi. Türkiye’de yüzde 54’lük artış olduğunu, buradaki artışın Türkiye’deki iş gücünü kaçırmama adına çıkacak sonucun önemli olduğunun altını çizdi.

"BAŞBAKAN ÜSTEL ASGARİ ÜCRETLİYİ KORUMADI"

Başbakan Ünal Üstel’e de seslenen Serdaroğlu, asgari ücretlinin açlık sınırının altına terk edildiğini ve Başbakan Üstel tarafından asgari ücretlinin korunmadığının altını çizdi.

ARHUN: HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, seçim sürecine işaret ederek, hasasas bir dönemden geçtiklerini kaydetti. Arhun, “Rakamlara girme düşüncesinde değiliz”  dedi.

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