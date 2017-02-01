Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alacak toplantı saat 10.00’da başlayacak.
İlk toplantısını 22 Aralık 2016’da; ikinci toplantısını ise 5 Ocak 2017’de yapan komisyonda yeni asgari ücretle ilgili uzlaşı sağlanamamıştı.
KKTC’de asgari ücret, 1 Temmuz 2016’dan beri saatlik 10.58 TL, günlük 84.65TL, haftalık 423.23 TL, aylık 1,834.00 TL olarak uygulanıyor.
Süleyman Göktaş’ın başkanlığını yaptığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşverenler Sendikası’ndan 5, Hür-İş’ten 5 ve Bakanlar Kurulu tarafından atanan devlet kanadını temsilen 5 olmak üzere toplam 15 üye görev yapıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.