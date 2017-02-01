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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın üçüncü toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alacak toplantı saat 10.00’da başlayacak.

İlk toplantısını 22 Aralık 2016’da; ikinci toplantısını ise 5 Ocak 2017’de yapan komisyonda yeni asgari ücretle ilgili uzlaşı sağlanamamıştı.
KKTC’de asgari ücret, 1 Temmuz 2016’dan beri saatlik 10.58 TL, günlük 84.65TL, haftalık 423.23 TL, aylık 1,834.00 TL olarak uygulanıyor.

Süleyman Göktaş’ın başkanlığını yaptığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşverenler Sendikası’ndan 5, Hür-İş’ten 5 ve Bakanlar Kurulu tarafından atanan devlet kanadını temsilen 5 olmak üzere toplam 15 üye görev yapıyor.

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