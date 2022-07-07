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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 18.40'da Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 

Bakan Taçoy, “Bugün asgari ücreti tespit etmek için toplandık. Daha önce birlikte yapmış olduğumuz konuşmalar neticesinde ne sonuca varabileceğimiz noktasında bir hareketi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Devlet hayat pahalılığı oranını yüzde 56,07 civarında açıkladı. Biz hesaplarımızı yaptık. Taraflar da yaptı. Neticeye gidebilmek için görüşlerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

SERDAOĞLU

İşçi tarafı adına konuşan Ahmet Serdaroğlu, “Böyle bir zor dönemde toplanmaktan memnun olduğumuzu söylemek isterim. Kamuoyunda birçok konulara değindik, toplantının hemen başlaması adına detaya girmek istemiyorum. Ancak hayat pahalılığı oranı bu masanın en baştaki sorumluluğudur” dedi.

Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı oranı, oluşan zamları ve tüketicinin düşen alım gücünü koruyucu anayasal bir hak olduğunu hepimizin bildiğine inanıyorum. Bu çerçevede bir toplantı arzulamaktayız. İşçi tarafı olarak, en kısa sürede, bir netice almak en büyük temmenimizdir. Asgari ücretle geçimini sağlayan insanların merakla beklediği ücrettir. Bu yüzden komisyonun alacağı kararın şimdiden hayırlara vesile olmasını temmeni ederim” ifadelerini kullandı.

ARHUN

İşveren temsilcisi Metin Arhun ise yaptığı açıklamada, ‘işverenin içinde bulunduğu durumun yeterince dile getirilmediğini’ savundu.

Arhun, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete sadece temel gıdadaki artış ile yansıtılması gerektiğini söyledi.

Arhun, en son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücrete de işaret ederek, hayat pahalılığı oranının yüzde 28 olduğu halde yüzde 40 olarak yansıtıldığını kaydetti, Serdaroğlu ise bunun doğru olmadığını ve asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranının yüzde 37,26 olduğunu aktardı.

Serdaroğlu, “İşverenler yüzde 28’i nasıl buldu çok merak ettim” dedi.

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