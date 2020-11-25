Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde tartışma çıktı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde tansiyon yükseldi, tartışmalar yaşandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı gergin bir hava içerisinde başladı.
İşçi ve işveren temsilcileri arasında “senin maaşın kaç para” tartışması da yaşandı.
İşveren Temsilcisi Yalçın Koçyiğit bölgeden ayrıldı.
Basın önünde gerçekleşen tartışma devam ederken, basın dışarı alındı.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla, 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplandı.
KKTC'de 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren asgari ücret: Saatlik: 22.04 TL, Günlük: 176.31 TL, Haftalık: 881.54 TL ve Aylık: 3, 820 TL (Brüt) Aylık 3323 TL (Net) olarak uygulanıyor.
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