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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı ne olacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2019’un ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün gerçekleştireceği ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in rahatsızlığı dolayısıyla ertelendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı ne olacak?

Komisyonun ilk toplantısı 9 Ocak’ta Bakan Çeler başkanlığında yapılmış ve işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı BUGÜNE ertelenmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, dün bronşit teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Bakan Çeler’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen toplantısının tarihi daha sonra açıklanacak.
Asgari ücret 1 Eylül 2018’den beri aylık brüt 2 bin 620 TL brüt ve net 2 bin 279 TL olarak uygulanıyor.

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