Asgari Ücret toplantısı ertelendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere yapacağı toplantıyı erteledi. Toplantıda, asgari ücretin yüzde 19,69 oranında artırılması gerektiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Eylül'den itibaren yeni ücretin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi ve işçi sendikaları temsilcileri de katıldı. İşverenler, asgari ücretin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.