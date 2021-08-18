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Asgari Ücret Toplantısı sona erdi... İşte işçi ve işveren tarafının uzlaştığı ücret

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Asgari Ücret Toplantısı sona erdi... İşte işçi ve işveren tarafının uzlaştığı ücret
Asgari Ücret Toplantısı sona erdi... İşte işçi ve işveren tarafının uzlaştığı ücret

Asgari Ücret Toplantısı sona erdi...

Taraflar toplantı sonrasında açıklama yaptı...

İşçi ve İşveren toplantıda rakamları masaya koydu .

İşveren, Sosyal Sigorta Pirim desteğinin ortadan kalkması durumunda ortamın kötüye gideceğini açıkladı.

Asgari Ücret Brüt 4970 TL (4320 Net) olarak belirlenmesi ve sigorta yatırımlarının devlet tarafından yapılması yönünde karar verildi.

Bakanlar Kurulu toplantısından alınacak karar sonrasında yürürlüğe girip girmeyeceğine  göre bir sonraki toplantı salı günü saat 11'de yapılacak.

K.K.T.C.’de son asgari ücret,   4,400.- Türk lirası Brüt (Net 3823 TL) olarak 1 Şubat 2021  tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.

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