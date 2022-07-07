Asgari Ücret toplantısı sona erdi? Ne kadar oldu? İşte detaylar...
İşveren 7700 TL
Devlet 8500 TL önerdi...
İşçi tarafı ise hayat pahalılığı kadar artış istedi.
Toplantıda uzlaşı çıkmadı...
Çalışma Bakanı işçi tarafının önerdiği rakamı kabul etmedi.
İşçi tarafı toplantıdan ayrıldı.
Hayat Pahalılığı altında çıkacak rakama Hür-iş Federasyonu itiraz edeceğini açıkladı.
Asgari Ücretliye de çağrı yapan sendika halkı sokakta mücadeleye çağırdı.
Toplantı 4 saat sürdü.
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