Asgari ücret, vergiden istisna tutulacak

Asgari ücretin belirlenmesi hayat pahalılığı oranının altında belirlenmesi sonrası, asgari ücretten vergi alınıp alınmayacağıyla ilgili tartışmalar ise sürüyor.
Kıbrıs Postası, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa gücünde kararnameyle asgari ücret vergiden muaf tutulacağı belgelere ulaştı. Ulaşılan belgede, hazırlanan yasa gücünde kararname ile asgari ücretin gelir vergisinden istisna tutulmasının amaçlandığı vurgulandı.
Belgede “Günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak, ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları üzerinde ortaya çıkacak etkileri en aza indirgemek, gelirlerin adaletsiz dağılımının önüne geçmek, ve asgari ücretle çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması amacıyla asgari ücretin gelir vergisinden istisna tutulması hakkında yasa gücünde kararname hazırlanmıştır.” ifadeleri yer alıyor.
kaynak: Kıbrıs Postası
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