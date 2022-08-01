  • BIST 2.635,17
  • Altın 1019.454
  • Dolar 17.9419
  • Euro 18.3972
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAObezite Tedavisinde 2 Önemli Noktaya Dikkat!

Asgari ücret, vergiden istisna tutulacak

» »
“Gelirlerin adaletsiz dağılımının önüne geçmek, ve asgari ücretle çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması amacıyla asgari ücretin gelir vergisinden istisna tutulması hakkında yasa gücünde kararname hazırlanmıştır.”
Asgari ücret, vergiden istisna tutulacak

Asgari ücretin belirlenmesi hayat pahalılığı oranının altında belirlenmesi sonrası, asgari ücretten vergi alınıp alınmayacağıyla ilgili tartışmalar ise sürüyor.

Kıbrıs Postası, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa gücünde kararnameyle asgari ücret vergiden muaf tutulacağı belgelere ulaştı. Ulaşılan belgede, hazırlanan yasa gücünde kararname ile asgari ücretin gelir vergisinden istisna tutulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Belgede “Günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak, ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları üzerinde ortaya çıkacak etkileri en aza indirgemek, gelirlerin adaletsiz dağılımının önüne geçmek, ve asgari ücretle çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması amacıyla asgari ücretin gelir vergisinden istisna tutulması hakkında yasa gücünde kararname hazırlanmıştır.” ifadeleri yer alıyor.

 

kaynak: Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay Deniz Otobüsü’nün Gazimağusa seferleri başlıyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44
  • Kamu Yeterlik Sınavları’nın sonuçları açıklandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:28
  • Kayıp Bulundu01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:10
  • Demirhan'da hırsızlık01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:06
  • Alsancak'ta ani ölüm01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:05
  • Benter: “Kıbrıs’ın fethi ile adada iyilik medeniyeti başladı”01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02
  • UBP genel başkanı Sucuoğlu'ndan mesaj!01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:49
  • Bakan Oğuz mesaj yayınladı01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:50
  • Hasan Sungur: Öğrenciler şikâyet ediyor ama onlar bir evde 4-5 kişi kalabilir01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:44
  • Detay Bugün ne manşet attı? 1 Ağustos 2022 Pazartesi01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti