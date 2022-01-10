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Asgari Ücret Yarın Yeniden Değerlendirilecek

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İşçiler Yetersiz, İşveren Gerekenin Üzerinde Buldu
Asgari Ücret Yarın Yeniden Değerlendirilecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz, işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği, aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti, yarın yeniden değerlendirecek.

Komisyonun 22 Aralık 2021 tarihinde, işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından, oyçokluğuyla, brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlediği asgari ücret, itirazlar üzerine yarın 10.30’da yeniden masaya yatırılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR…

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ilgili yasa çerçevesinde, uygun aralıklarla asgari ücretleri saptayıp Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunmakla; Bakanlar Kurulu ise, Komisyonca, saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde Resmî Gazete'de ilân ederek on günlük itiraz süresi tanımakla yükümlü.

Bu çerçevede, 7 bin TL’lik asgari ücrete, 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) yazılı olarak itiraz etmişti.

İlgili yasa itiraz olması durumunda konunun bir kez daha Komisyona havale edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede yarın toplanacak olan Komisyon itirazları görüşerek nihai kararını verecek.

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