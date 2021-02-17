"Asgari Ücret " yeniden görüşülecek! Ne kadar olacak?

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nca saptanan ve Bakanlar Kurulu'nun E.S(K-I)169-2021 sayı ve 5.2.2021 tarihli kararı ile 5.2.2021 tarih ve 32 sayılı Resmi Gazete'de EK iV Bölüm l'de yayımlanan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararına, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İş) itiraz ettiğinden, Asgari Ücret'in yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'na havale edilmesine karar verdi.
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