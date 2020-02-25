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Asgari Ücrete itirazlar değerlendirilecek! Asgari Ücret 3850 TL olur mu?

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Asgari Ücrete itirazlar değerlendirilecek! Asgari Ücret 3850 TL olur mu?
Asgari Ücrete itirazlar değerlendirilecek! Asgari Ücret 3850 TL olur mu?

Çalışma Bakanlığı’nın asgari ücretin brüt 3 bin 850 TL’ye yükseltilmesi için çalışma yaptığı belirtiliyor.

Hür-İş’in 2020 yılının ilk asgari ücretine itiraz etmesi sonrası bugün Çalışma Bakanlığı’nda yeniden toplantı yapılacak.

Çalışma Bakanlığı’nda yeniden yapıalcak olan toplantının saat 14:00'de olması bekleniyor.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, masaya 3 bin 900 TL ile oturacaklarını, Bakanlığın masaya 3 bin 850 TL önerisiyle gelmesi halinde bu rakamın da konuşulabileceğini belirtti.

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