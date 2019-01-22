Asgari ücrete tepkiler sürüyor: 'Asgari ücretliler açlığa mahkum edildi'

TÜRK-SEN: “Asgari ücretliler ve aileleri yine açlığa mahkum edildi”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücrete yapılan 520 TL’lik zammı eleştirerek, “Asgari ücretliler ve aileleri yeniden açlığa mahkum edildi. Adil paylaşım ve adalet buysa, takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi.

Bıçaklı, “TÜRK-SEN, yetersiz olan bu asgari ücrete itirazın teknik tarafını yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirecek ve hafta sonuna kadar karar verecek” açıklamasında bulundu.

Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, asgari ücret artışını “gülünç” olarak niteleyerek, “Bu ücret, komisyonda haksız ve yetkisiz olarak bulunan ve işçi tarafını temsil ettiğini iddia eden Hür-İş temsilcilerinin oylarıyla belirlendi. Onları da bu tutumlarından dolayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Yasası’nın ivedi olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Bıçaklı, “Asgari ücret, bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği şekilde günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli” dedi.

Sol Hareket : “Sadaka değil insanca yaşayacak asgari ücret istiyoruz”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, “İşçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari ücret istiyorlar. Son açıklanan asgari ücret, asgari ücret değil sefalet ücretidir. Sol ve emek adına hükümette olduğunu iddia edenleri şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Açıklamasında hükümeti eleştiren Kanlıoğlu ülkede büyük bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı yaşandığını, şu anki asgari ücret ile yaşamanın imkansız olduğunu kaydetti.

Kanlıoğlu, asgari ücrete insanca yaşama olanak sağlayacak düzeyde artış yapılmasını, asgari ücretin belirlenme yönteminin demokratikleştirilmesini ve eşel-mobil uygulamasının biran önce tüm çalışanlar için uygulamaya konmasını talep etti.

HAK-SEN: “BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) dün belirlenen yeni asgari ücret için “Bu zulmü kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, “Geçmiş yıl kayıplarını ve ekonomik krizin etkilerini dikkate almadan belirlenen çalışanı ailesi ile birlikte açlığa mahkûm eden 2740,5 TL tutarındaki yeni asgari ücret tüm ücretliler için zulümdür” dedi.

Açıklamasında hükümeti eleştiren Yılmaz, “Asgari Ücret Yasası’nın değiştirilerek, Komisyon’un daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede asgari ücret belirlenme süreci daha bilimsel ve nesnel verilerle yürütülecektir” şeklinde vaatlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Açıklanan asgari ücret ile değil dört kişilik ailenin, tek kişinin bile geçimini sağlamasının mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, “Yapılan artışın; geçen yılların kayıplarını karşılamadığı gibi, 2019 yılının ilk çeyreğinde zamlar ve dolaylı vergiler karşısında eriyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini, asgari ücretin insanca yaşanır bir ücret olması ve insanca çalışma için mücadeleye çağırıyoruz” dedi.