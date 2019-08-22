Asgari Ücrete yapılan itiraz reddedildi!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Türk-Sen tarafından asgari ücrete yapılan itirazı değerlendirdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Türk-Sen tarafından asgari ücrete yapılan itirazı değerlendirdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar'ın 21 Ağustos 2019 tarihli Komisyon Toplantısı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

'' Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 17/07/2019 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 02/08/2019 tarihinde yeniden toplanan Komisyon görüşlerini ortaya koyarak 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) 15/08/2019 tarihinde belirlenen Asgari Ücrete itiraz etmiştir. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 21 Ağustos 2019 tarihinde; Türk-Sen tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 3 üye, işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 3 evet, işçi tarafı 3 evet oy verirken işveren tarafı ise 5 çekimser oy vermiştir.

Toplantı sonucunda Asgari Ücret’in

01/08/2019 tarihinden itibaren ;

Saatlik: 19.62 TL

Günlük: 156.92 TL

Haftalık: 784.62TL

Aylık: 3,400.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı

Erçin TEKAKPINAR ''