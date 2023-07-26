Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi

Asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 12 Temmuz tarihindeki toplantıda 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İtiraz reddedilirken; asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koymasının ardından, devlet tarafının 4 evet, işveren tarafının 5 evet, işçi tarafının ise 5 hayır oyu ile asgari ücret oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.