  • BIST 6.738,21
  • Altın 1704.656
  • Dolar 26.9435
  • Euro 29.8167
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 37 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi

» »
Asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 12 Temmuz tarihindeki toplantıda 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İtiraz reddedilirken; asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koymasının ardından, devlet tarafının 4 evet, işveren tarafının 5 evet, işçi tarafının ise 5 hayır oyu  ile asgari ücret oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:03
  • Oto Galeri sahibi 5 kişi mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:23
  • Elektrik faturaları artık her ay düzenli zamlanacak!26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:19
  • KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 1 saatlik uyarı grevi yaptı26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:45
  • Hatice İntaç yazdı... Eski Günler 2   ( Hayatımızda İz Bırakanlar )26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:34
  • Şampiyon Melekler anıt mezarlarının yapılmasını bekliyor...26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:11
  • Lefkoşa ve İskele'de denetim...26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:02
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın itirazı değerlendirecek26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:35
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:26
  • Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği eylem düzenledi26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti