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Asgari ücretin belirlenmesi ile yeni bir tartışma başladı

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Asgari ücretin belirlenmesi ile yeni bir tartışma başladı
Asgari ücretin belirlenmesi ile yeni bir tartışma başladı

KKTC'de yaşanan ekonomik gelişmelerden sonra Ocak ayında çalışanların alacakları maaşlar arasındaki derin uçurum şaşırttı.

Sosyal Sigorta emeklisinin maaşı brüt olarak 2 Bin 473 TL'ye yükselirken 410 TL brüt maaş artışı bordrolarına yansıyacak.

Asgari ücret ise brüt 3 Bin 150 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete brüt 530 TL artış yapıldı.

Diğer yandan Milletvekili maaşları ise brüt  20 Bin 746 TL'ye yükselecek. Milletvekili maaşlarına brüt olarak 3340 TL artış yapılacak.

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