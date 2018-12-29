Türkiye'de çalışanların 2019 yılında alacakları minimum maaş tutarı olan asgari ücret belli oldu. Peki bu asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Gündemi takip edenlerinde bildiği üzere çalışanların 2019 yılında alacakları asgari ücret miktarı geçtiğimiz gün belli oldu. Bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, 2019 asgari ücret tutarı net 2020TL olarak belirlendi. Yani kabataslak bakıldığında, mevcut asgari ücret üzerine, ortalama olarak yüzde 26’lık bir zam söz konusu.