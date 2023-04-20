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"Asgari ücretle çalışan Yorgo, Ali'ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor..."

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RES-BİR Basın Sorumlusu Mehmet Kale Kişi, ülkedeki et fiyatlarını Güney Kıbrıs ile karşılaştırdı, "Asgari ücretle çalışan Yorgo aldığı maaşla yine asgari ücretle çalışan Ali’ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor." dedi.
"Asgari ücretle çalışan Yorgo, Ali'ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor..."

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) Basın Sorumlusu Mehmet Kale Kişi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkedeki et fiyatlarını Güney Kıbrıs ile karşılaştırdı.

Kişi’nin paylaşımı şöyle:

“Kuzey Lefkoşa 1 kg kuzu şişlik 449 TL (21,10 Euro) Asgari ücret net 11800 TL (554 Euro) 1 Asgari ücretle alınacak et miktarı 26,28 Kg

Güney Lefkoşa 1 kg kuzu (ortalama) 10 Euro (212 TL) Asgari ücret 840 Euro (17,871 TL)  1 Asgari ücretle alınacak et miktarı 84 Kg

Asgari ücretle çalışan Yorgo aldığı maaşla yine asgari ücretle çalışan Ali’ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunu bizlere reva gören yöneticiler dışında herkese iyi bayramlar.”

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