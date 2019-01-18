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"Asgari ücretle çalışanlar için insanca bir yaşam imkansız"

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KTOEÖS: Asgari ücretle çalışanlar ve göç yasasına bağlı çalışanlar insanca bir yaşam sürdüremeyecek duruma getirilmişlerdir.
"Asgari ücretle çalışanlar için insanca bir yaşam imkansız"

KTOEÖS yaptığı açıklama ile hükümeti eleştirdi:

Yapışan açıklama şu şekilde:

"Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ülkemize çifte enflasyon olarak yansımış yapılan zamlarla halkın satın alma gücü oldukça gerilemiş, özellikle asgari ücretle çalışanlar ve göç yasasına bağlı çalışanlar insanca bir yaşam sürdüremeyecek duruma getirilmişlerdir.

                •             Son 1 yılda akaryakıt fiyatları %40’lara varan oranda artmıştır.

            •          Son 2 yılda elektrik fiyatları %100'e yakın artmıştır.

            •          Son 1 yıldaDöviz bazında asgari ücret %35, kamu çalışanlarının      maaşları %30 oranında azalmıştır. 

                          

           

             Ülkemiz  yangın yerine dönmüş durumda iken hükümet dar gelirliyi koruyacak tedbirler almak yerine krizin faturasını çalışanlara kesmek için gerçekçi olmayan HP hesaplamasının yanında 3 aylık kısmının dondurulması kararını  da alarak  elini çalışanların cebine bir kez daha  atmıştır

         .  Aldığımız duyumlara göre hükümet sessiz sedasız yeni bir alicengiz oyunuyla Ocak ayı sonunda maaşlara yansıtılması gereken ve 3 aylık kısmını dondurduğu hayat pahalılığının oranını düşürmek için bakanlar kurulu kararıyla vergi muafiyetleri oranını en düşük noktaya çekerek, çalışanların alacağı hayat pahalılığı artışının bir kısmını çalmayı planlamıştır.

               Bu asla kabul edilemezdir, düpedüz hırsızlıktır, acımasızlıktır, dar gelirlinin değil sermayenin yanında olmaktır.  En zenginin de en düşük gelirlinin de ayni oranda vergi verdiği bir düzen yaratan siyasiler zengini daha da  zengin hale getiren bu kriz karşısında HP hesaplamasını realiteye dönüştürüp vergi adaleti sağlamak için çalışma yapmak alım gücünü yükselterek halkın biraz nefes almasını sağlamak yerine boğulmasına seyirci kalmakta hatta ipi bizzat kendisi çekmektedir.

 

 Asgari ücreti ısrarla belirlemeyerek çalışanları açlığa mahkum etmektedir. Maliye bakanlığı, tüm sendikaları protokol masasına çağırmak yerine bazılarıyla gizli pazarlıklar yaparak mavi boncuk dağıtmaktadır. Hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz;

 

  • Göç yasasını kaldırmak, asgari ücretliyi yukarı çekmek yerine tüm çalışanları göç yasasına mahkum eden alicengiz oyunlarını çözüm diye yutturmaya çalışmaktan vazgeçin.

 

  • Vergi adaleti sağlayacak düzenlemeleri ivedilikle yaparak az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak adil bir düzeni sağlayın.

 

 

 

 

  • Faiz mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken adımları atın.
  • Mali protokol görüşmelerini başlatmak için tüm sendikalara derhal

                     çağrı yapın.

 

  • Euro kullanımına geçmek için gerekli girişimleri yapın. 

 

  • Kişisel muafiyet oranlarında düzenleme yaparak artırın.

            •          KRİZİN FATURASINI ÇALIŞANLARA KESMEKTEN VAZGEÇİN."

                                                                       

                                                                        

                                                                                                   Ozan ELMALI

KTOEÖS Mali Sekreteri

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