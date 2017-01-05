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Asgari ücretle ilgili ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı

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Asgari ücretle ilgili ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2017’de uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirdiği ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı.

Komisyonun ileriki tarihte yeniden toplanacağı, tarafların bu konuda uzlaşıya vardığı açıklandı.

5 işçi, 5 işveren ve 5 de devleti temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 22 Aralık’ta, ikinci toplantısını da bugün yaptı.

Süleyman Göktaş başkanlığında bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanan komisyonun asgari ücretle ilgili toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantı sonrasındaki açıklamasında, “tarafların uzlaşısıyla iki tarafın önerilerinin yeniden değerlendirilmesi ve en kısa sürede komisyonun yeniden bir araya gelmesi kararı alındı” ifadelerine yer verdi.

KKTC’de son asgari ücret, 1 Temmuz 2016’dan itibaren; saatlik 10.58 TL, günlük 84.65TL, haftalık 423.23 TL, aylık 1,834.00 TL olarak uygulanıyor.

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