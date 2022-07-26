Asgari ücretli aybaşı maaşını artışlı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yarın saat 15.00’te yapılacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında nisap sorunu yaşanmayacağını düşündüğünü ve asgari ücretlinin maaşlarını bu ay artışlı alacağını söyledi.

Hasan Taçoy, “Yine nisap sorunu yaşanır, toplantı olmayabilir mi?” sorusuna, “Tahmin etmiyorum, aldığım bilgiye göre nisap sorunu olmayacak, yarınki toplantı yapılacak” dedi. “Toplantı yapılsın veya yapılmasın, orada ne karar alınırsa alınsın, asgari ücretli emekçiler bu ay maaşını artışlı mı alacak?” sorusuna da cevap veren Taçoy, kesinlikle asgari ücretli personelin bu aybaşı maaşlarını artışlı alacağı yönünde cevap verdi. Söz konusu rakamın 8 bin 600 TL olup olmayacağıyla ilgili soruya ise Taçoy, yeni bir rakam üzerinde uzlaşılamazsa rakamın 8 bin 600 TL olacağını ama toplantı yapılmadan rakam vermenin çok da doğru olmadığını kaydetti.