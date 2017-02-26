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"Asgari ücretli nasıl geçinecek?"

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"Asgari ücretli nasıl geçinecek?"
TDP lideri Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun ciddi bir ekonomik kriz yaşadığını belirterek, "UBP-DP hükümeti toplumu ekonomik anlamda rahatlatacak önlemleri almak için daha ne bekliyor? diye sordu.

Özyiğit, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi, elektrik, akaryakıt ve tüpgaz ile harçlara yapılan zamların yanısıra, asgari ücretli ile çalışanlara yeterli artış yapılmaması nedeniyle toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda gerilediğini, özellikle dar ve sabit  gelirli kesimlerin ciddi anlamda ekonomik kriz yaşadıklarını vurguladı.

Merkez Bankası 2016 yılına ait raporlarının da zaten toplumun büyük çoğunluğunun fakirleştiğini, fakirleştikçe borçlandığını ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, bu olumsuz tablo karşısında önlem alması gereken UBP-DP hükümetinin ise sadece seyirci konumunda olduğunu kaydetti ve "Hükümet, biran önce toplumun yaşamını kolaylaştıracak ve refahını artıracak kararlar almalıdır. Hükümet olmak bunu gerektirmektedir" dedi

Cemal Özyiğit, düzenli vergi toplayamayan, kayıt dışılığı önleyemeyen, kamuya ek yük bindirmeye devam eden hükümetin yaptığı tek icraatın iğneden ipliğe herşeye zam yaparak vatandaşın sırtına yüklenmek olduğunu belirtti.

K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkililerinin açıklamalarına göre 2016 yılında yaklaşık bin işyerinin kapandığını belirten Özyiğit, önlem alınmaması halinde iflasların ve çek yasaklarının maalesef artacağı uyarısında bulundu. 

"Eşitsizlik devam edecek"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kamuda 2011'den sonra işe girenlerin yaşadığı mağduriyetin Şubat ayı maaşlarına yapılacağı açıklanan ek yüzde 2.14'lük artışla giderilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.  Göç Yasası kapsamında işe başlayanların kayıplarının %30'dan fazla olduğunu, %2.14'lük artışla bu farkın kapanamayacağını belirten Özyiğit, yapılan bu artışın göstermelik olduğunu ifade etti.

"Asgari ücretli nasıl geçinecek?"

Kamu'da yaşanan bu adaletsizliğin yanısıra, özel sektördeki sorunun çok daha vahim boyutlarda olduğunu belirten Özyiğit, alım gücünün düştüğü, TL'nin döviz karşısında eridiği, üstüne üstlük elektrikten akaryakıta okkalı zamların yapıldığı bir durumda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız nasıl geçinecek?" diye sordu.  

 

 

"Hükümet tedbir almalı"

TDP Başkanı Özyiğit yaşanan bu durum karşısında Hükümetin acil tedbir alması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, hükümetin dövizle ödenen borç ve harçları sabit kura endekslenmesi, lüks harcamaları sona erdirmesi, ek mesailerle birlikte görev zararlarını azaltması, kayıt dışılığı önlemesi, bağış ve af getirmekten vazgeçmesi, ayrıca Türkiye'de yapıldığı gibi temel tüketim malları üzerinden alınan fon ve KDV'nin geçici de olsa düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomik pasta büyütülerek toplumun tüm kesimlerine daha adaletli dağıtılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, vergi denetçiliği ve tahsilatı gerçek anlamda yerine getirilmeli, nereden buldun yasası çıkarılmalı, yolsuzlukların önüne geçmeli, kamu verimliliği ve yatırım alanları artırılmalı" ifadelerini kullandı.

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