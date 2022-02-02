Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı.

Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı. Asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL’den 7 bin TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları yükseldi.

İşlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; Alkollü içki ve uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak” suçunun cezası 2 bin 485 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıktı.

“Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak” suçu 497 TL’den 700TL’ye; “Hız sınırını 20 kilometre ile 40 kilometre arasında aşmak” suçu 745,5TL’den bin 50 TL’ye; “Hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak” bin 242,5TL’den bin 750TL’ye yükseldi.

Muayenesiz araç kullanmanın” cezası 700 TL ve 10 ceza puanı; “seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın” cezası 700 TL; “seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamanın” cezası 350 TL oldu.

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU

Suçun Tarifi, Asgari Ücret Yüzdeliği, Para Cezası, Ceza Puanı

Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 700 TL

5 Hız sınırını 20 km. ile 40 km. arasında aşmak. % 15 1,050TL 25

Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 1,400 TL 25

Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden veya yolu kullanan öteki şahıslara makul derecede önem vermeden bir yolda araç kullanmak. % 20 1,400 TL 20

Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 3,500 TL 100 Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. % 100 7.000 TL 100

Yasal yetkilendirme olmadan herhangi bir yolun bir kısmını teşkil etmeyen herhangi bir mahiyetteki bir arazi içinde veya üzerinde bir motorlu araç kullanmak. % 10 700 TL

Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek. % 10 700 TL 20

Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi. % 15 1,050 TL 20

Bir Motorlu Aracın izinsiz motor, şasi veya karoserinde değişiklik yapmak. % 40 2,800 TL 10

Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 1,050 TL 10

Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. % 5 350 TL

Kayıtsız araç kullanmak. % 15 1,050 TL 20

Teşhir maksatları için verilen izin hilafına araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. % 20 1,400 TL 10 Askeri ve Polis araçlarına benzeyen araç kullanmak. % 5 350 TL 5

Aracın kendisine geçtiği şahıs, aracın yeni mal sahibi olarak kaydolunmadıkça bu gibi aracı, değişikliğin yer aldığı tarihten yedi günden fazla bir süre kullanması ve mukayyitliğe bildirmemesi. % 10 700 TL 10

Kayıtlı mal sahibi yeni mal sahibinin adı ile adresi ve aracın sahibinden hangi tarihte değiştiğini yedi gün zarfında mukayyitliğe bildirmemesi ve kayıt belgesini iade etmemesi. % 10 700 TL 10

Bir motorlu araç sahibinin bir yıldan fazla olan bir süre için KKTC’den gaybubet etmesi halinde süresinin sona ermesinden sonra aracın mal sahibinin KKTC’ye dönene kadar kullanılması. % 10 700 TL

Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 700 TL

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 700 TL

Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 350 TL

Motorlu Araçlar Seyrüsefer ruhsatında konan şartların ihlali. % 15 1,050 TL 5

Muayenesiz araç kullanmak. % 10 700 TL 10 Plakasız araç kullanmak. % 15 1,050 TL 10

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 7,000 TL 100

Sakat ve sağır sürücülerin araçlarında ayırt edici işaretlerin olmaması. % 7 490 TL

Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 700 TL 10

‘L’ plakasız araç kullanmak veya gereksiz yere (L) plakasını kullanmak. % 7 490 TL

Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 490 TL 10

Öğrenci ehliyeti ile kullanılan aracın el freninin ortada olmaması. % 7 490 TL

KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 15 1,050 TL 10

Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 350 TL

Motorlu aracın lastiklerinin tehlike yaratacak veya yaratma ihtimali olacak bir durumda olması. % 10 700 TL 5 Kornasız araç kullanmak. % 5 350 TL

Dikiz aynasız araç kullanmak. % 5 350 TL 5

Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 700 TL 10

Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak. % 15 1,050 TL 10

Yeterli koruyucu önlem almadan araç zerinde herhangi ışık veya projektör bulundurmak. % 10 700 TL 5

Arızalı aksamlarla motorlu araç kullanmak. % 10 700 TL 5

Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 1,050 TL

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 1,750 TL 25

Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak. % 10 700 TL 5 Eksozdan duman ve zehirli gaz çıkartmak. % 10 700 TL 5

Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. % 10 700 TL 10

Araç sorumlusunun gaybubeti sırasında aracın harekete getirilmemesi için önceden gerekli koruma tedbirlerini almamak. % 10 700 TL 10

Emniyet nedenleri için gerekli olduğu süre dışında diğer araçların hareketini geciktirme veya engellemek. % 5 350 TL

Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi. % 10 700 TL 5

Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek. % 10 700 TL 5 Park halinde olan araç sürücülerinin trafik levha işaretlerine riayet etmemek. % 5 350 TL

Yol kavşaklarında görevli üniformalı polis memuruna yaklaştığında gideceği yönü belirleyici işaret vermemek. % 5 350 TL

Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 1,050 TL 15

Kavşakta durmamak. % 10 700 TL 5 Trafik çemberi ile kontrolsüz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak. % 10 700 TL 5

Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak. % 10 700 TL 5

İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 490 TL

Mukayyidin izni olmadıkça otobüsün damında eşya veya yük taşımak. % 10 700 TL

Herhangi bir viraj veya köşeden önce veya herhangi bir yolun karşı tarafından geçiş veya herhangi bir yol kavşağına yaklaşma sırasında aracın süratini salim bir hadde indirmemek ve aracı bir köşeden 9m. 15cm., yaya geçidi ve otobüs durağından 13m. 70cm., bir işaret vericiden de 45m. 70cm.'e kadar olan mesafede park etmek % 5 350 TL

İtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek. % 5 350 TL

Yeterli ön cam sileceği bulundurmamak. % 5 350 TL - Yeterli çamurluk veya başka koruma vasıtası bulundurmamak. % 5 350 TL

Aracın boş ağırlığının yazılmaması. % 5 350 TL - Kamyonların arka kısımlarında yansıtıcı reflektör bulundurmama. % 5 350 TL 5 Kamyon ve otobüslerde ‘RR’ levhası bulundurmama. % 5 350 TL

Kamyonlarda kanunsuz yolcu taşımak. % 10 700 TL 5

Otobüslerin arka cam iç kısmında reflektör bulundurmamak. % 5 350 TL 5 Otobüslerde perde bulundurmamak. % 5 350 TL

Otobüslerde yolcuları tehlikeye koyacak veya rahatsız edecek şekilde araç içerisinde yük taşımak. % 10 700TL 5 Yolcu sayısının yazılmaması. % 5 350 TL

Motorlu araca bağlanmış ve onun tarafından çekilen bir arabada taşınabilecek yolcu sayısından fazla yolcu taşımak. % 5 350 TL

Aracın mutad sabit koltuklarından başka herhangi bir yerinde yolcu taşımak. % 15 1,050 TL 10

Sürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması. % 10 700 TL 10

Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama % 10 700 TL 5

Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama % 10 700 TL 10

Motorlu Araç sürücüsünün yedekte bisiklet ve motosiklet çekmesi veya bisiklet ve motosiklet sürücüsünün hareket halindeki araca tutunması.. % 10 700 TL 10

Araçları müsaade edilen sürüş yönünün tersine olacak bir şekilde park etmek veya hareketsiz hale getirmek. % 5 350 TL

Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 1,050 TL 20

Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 350 TL 5

Mümkün mertebe yolun solundan gitmemek. % 5 350 TL 5 Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek. % 10 700 TL 5

Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın yavaş gitmesi halinde en soldaki şeridi kullanmamak. % 10 700 TL 5

Yol kavşağı veya köşeye yaklaşırken aracı gitmek istediği istikamete uygun trafik şeridinde muhafaza etmemek. % 10 700 TL 5

Trafik şeridi değiştirmeden önce seyrüseferi güç duruma sokmamak ve yoldaki diğer araç ve trafiğe tehlike teşkil etmemek için çaba harcamamak. % 10 700 TL 5

Bir orta ayırıcı hattı ile ayrılmış veya farklı seviyeleri olan ayni yoldan müteşekkil bir yolda gitmekte olduğu istikametin sol tarafında bulunan yol çizgisinde muhafaza etmemek. % 10 700 TL 5

Ayni istikamete giden başka bir aracı soldan dolaşmak. % 15 1,050 TL 20 Arkadan gelen bir aracın ayni istikamete gitmekte olan bir aracı geçmeye çalışırken geçilmekte olan bir aracın süratini düşürmemesi. % 5 350 TL 10

Yolun genişliği ile durumu gerektirdiği taktirde birbirlerine yaklaşmakta olan araçların süratlerini düşürmemeleri ve iniş inen aracın yokuş çıkmakta olan araca öncelik hakkı tanımaması. % 5 350 TL 5

Daha hafif motorlu araçların geçmesine müsaade etmeyecek şekilde kamyon veya otobüs sürmek. % 5 350 TL 5 Yolda altıdan az aracın konvoy halinde seyretmeleri halinde 36m. 60cm’lik mesafeyi muhafaza etmemek. % 5 350 TL 5

Araçtan kıvılcım, pislik, cürüf, pas, yağlı madde dökülmesi veya savrulması. % 10 700 TL 5

Herhangi bir yol ile ilgili olarak kullanılmakta olan bir kaldırım üzerinde Motorlu araç sürmek, durdurmak veya park etmek. % 5 350 TL

Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. % 10 700 TL 15

Motoru 50 cc’den küçük bir motosiklette 12 yaşından büyük yolcu taşımak. % 5 350 TL 5

Herhangi bir yolda, motosiklet, motorlu traktör sınıfında kaydedilen ATV adıyla anılan dört veya daha fazla tekerlekli motosiklet, yan arabası olsun veya olmasın motobisiklet, motorlu üç tekerlekli araç süren ile böyle bir araçta yolcu olarak bulunan şahısların koruyucu kask (başlık) giymemesi % 15 1,050 TL 30

Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. % 10 340 TL - Toplu halde yürüyen yayaların yolun solunda yürümemeleri.. % 5 350 TL

Bir motorlu araç tarafından ayni zamanda birden fazla treyler çekilmesi. % 15 1,050 TL 10

Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirmemesi. % 15 1,050 TL 10

Yolcuyu araçtaki diğer şahıslar veya yayalar için tehlike teşkil edecek büyük hacimdeki yükleri araç içerisinde taşımak. % 15 1,050 TL

Yolcunun ellerini veya vücudunun bir kısmını aracın penceresi veya kapısından dışarıya çıkartması. % 10 700 TL Yolcunun, sürücü tarafından yapılan trafik işaretlerini men edebilecek işaret veya el hareketleri yapması. % 10 700 TL

Yolcunun, araç içerisinde müsaade edilmedikçe ayakta durması aracın koltuklarından başka herhangi bir kısmı üzerinde oturması.. % 10 700 TL

Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. % 10 700 TL

Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. % 10 700 TL

Salim olmadan ve öteki araçların hareketine müdahale etmeyecek bir durumda bulunmadan, Motorlu aracın kapısını araçların hareket etmekte olduğu tarafa açmak. % 10 700 TL

Bir motorlu aracın kapısını yolcuların inip binmesi için gerekli olan bir süreden uzun bir süre için trafiğin olduğu tarafa doğru açık bırakılması. % 20 1,400 TL 20

Dolu bir tüfekle veya araç içinde öteki şahıslar veya yayalara zarar verebilecek veya tehlike teşkil edebilecek herhangi bir eşya ile motorlu araca binmek. % 10 700 TL 20

İzinsiz ve kanunsuz treyler çekmek. % 10 700 TL 5 Bir treylerin otobüs veya traktöre bağlanarak çekilmesi veya mukayyidin izni olmaksızın kamyona bağlanarak çekilmesi. % 10 700 TL 5 Makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek. % 100 7,400 TL 100

Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 3,500 TL 100 Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması. % 10 700 TL 5

Emniyet Kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme % 5 350 TL 5

Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 1,750 TL 20 Karayollarında trafiği güçleştirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe engel olacak biçimde dökülü, atılı veya bir nesne veya araç bırakmak. % 10 700 TL 10

Trafik işaret levha ve aygıtların görülmesini veya hangi anlama geldiğinin kolayca anlaşılmasını engelleyecek, güçleştirecek ve kuşkulara yol verecek biçimde ilan, reklam levha veya afiş veya başka araçla engellemek. % 10 700 TL

Kamu yolu üzerine yetkisiz herhangi bir trafik işareti koymak veya dikmek. % 15 1,050 TL - Kamu yolu üzerine kereste, taş,gübre,toprak,kül,süprüntü veya başka herhangi bir madde koymak. % 15 1,050 TL

Kamu yolu üzerindeki mil taşını, direği veya trafik işaretini sökmek, yok etmek, görünüşü bozmak veya silmek. % 10 700 TL

Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek. % 10 700 TL

Kamu yolunun bitişiğinde veya çok yakınında bulunan herhangi bir arazi üzerinde yola zarar verecek veya yolun güvence içinde kullanılmasını ters yönde etkileyecek olan veya etkileme olasılığı bulunan herhangi bir şey yapmak. % 10 700 TL

Kamu yoluna herhangi bir pisliğin veya tiksindirici madde veya şeyin aklanmasına veya yol içinde akıp gitmesine müsaade etmek. % 10 700 TL

Kamu yolu üzerinde herhangi bir hayvana yolu kullananları tedirgin edecek veya yol üzerindeki trafiği engelleyecek veya tehlikeye sokabilecek biçimde binmek, gütmek, çekmek veya buna müsaade etmek. % 10 700 TL

Kamu yolu üzerinde yolu kullananları tedirgin etme veya yol üzerindeki trafiği engelleme olasılığı bulunan herhangi bir oyun oynamak. % 5 350 TL

Kamu yolunda serbestçe geçişi bile bile engellemek. % 10 700 TL 5 Yol kullanma izni olmadan (A) araç kullanma. % 25 1,750 TL 20

‘A’ izninin içerdiği koşullara uymayan kamu için kullanılan bir aracın kullanılmaması. % 15 1,050 TL 10 ‘B’ özel işletme izinsiz araç kullanma.

% 10 700 TL - ‘B’ özel işletme izni koşullarını ihlal etme. % 10 700 TL

Herhangi bir yol üzerinde bulunan herhangi bir araçtan sorumlu olan herkes güneşin batmasından yarım saat sonraki ve güneşin doğmasından yarım saat önceki vakit içerisinde aracında yeterli ışık bulundurmak zorundadır. Ancak bu madde bisikleti iten kişiye uygulanmaz. % 5 350 TL 5

Belediye meclisince tespit edilen park yerleri dışında şahıslarca özel işaretler konarak park yerleri tespit edilemez. % 10 700 TL

Trafik akışı içinde bulunan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili bulundurmalıdır. % 5 350 TL

Bisikletlerin ön ve arka tekerleklerinde durmasını sağlayacak fren sistemi bulundurmalıdır. % 5 350 TL

Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 350 TL

Bisiklet süren herkes bisiklete oturarak ve dümeni iki eliyle tutarak bisiklet sürmelidir. % 5 350 TL - Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez. % 5 350 TL

Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 350 TL

Bisiklet kullanan bir şahsın arkada oturması şartı ile bisikletine en çok bir kişiden fazla kişi bindirmesi. % 5 350 TL

Bisiklet sürücüsü dümenin genişliğinden daha geniş, bisikletteki oturur vaziyetinin omuz hizasından daha yüksek ve bisikletin uzunluğundan daha uzun yük taşıması. % 5 350 TL

Bisiklet sürücüsünün bisikletle tehlikeli madde taşıması. % 5 350 TL

Hiç kimse dikkatsiz ve başka bir şahsa tehlike yaratacak biçimde bisiklet kullanamaz. % 5 350 TL

Hiçbir kimse Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yolda fayton veya yük arabası süremez. Ancak Belediye Meclisi turistik veya başka amaçla saptayacağı şartlar doğrultusunda fayton veya yük arabası kullanılmasına izin verebilir. % 5 350 TL

Hiçbir otobüs Belediye sınırları içerisinde otobüs terminali olarak tespit edilen yerler dışında park edilemez. % 5 350 TL 5

Akaryakıt nakliyesi yapan tankerlerde, tankerin ön ve arkasına beyaz zemin üzerine okunabilecek büyüklükte kırmızı boya ile Tehlikeli Madde ibaresinin yazılı olmaması. % 10 700 TL

D sınıfı akaryakıt ( Tüp Gaz ) kamyon veya kamyonetlerle taşıması halinde kamyon ve kamyonetin ön veya arkasına uzaktan görülebilecek şekilde kırmızı bayrak asılmalı ve gaz tüpleri hiç bir şekilde taşıyıcı aracın yükleme kasası boyundan yukarı taşınmamalı % 10 700TL 10 Gaz ve/veya gaz tüpü taşıyan araçlar hiçbir şekilde servis yapma dışında, meskun yerlerde park edilemez. Bu gibi araçların arızalanmaları halinde, meskunyerlerde bırakılamaz. % 10 700 TL 10

Gazın otobüslerde yapılacak nakliyesinde tüplerin otobüsün üzerinde ızgaralık üzerinde dik olarak oturtulmaması ve devrilmelerini önleyici tedbirlerin alınmamış olması. % 10 700TL 10

Gaz taşıyan tankerlerde asgari 2 adet 10 Kg’lık kamyon ve kamyonetlerde ise asgari 1 adet 10 Kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının kolayca alınacak bir yerde taşınmaması. % 10 700 TL 10

Gaz dolu araçların kapalı tamir yerlerine ve garajlara girmeleri. % 10 700 TL

Gaz taşıyan tanker halindeki araçların, ateşli tamire gidecekleri zaman tankları su ile doldurulmaması. % 10 700 TL - Kişinin tasarrufundaki herhangi bir hayvan konvoyunun yaratabileceği bir tehlikeye karşı önleyici tedbir almayı ihmal etmesi. % 10 700 TL

Üniformalı polis memurlarının verdiği talimatlara riayet etmemesi, üniformalı bir polis mensubu tarafından kendisinden istenmesi halinde yoluna devam etmesine müsaade edinceye kadar aracı durdurmaması ve bir hayvan veya aracın sorumlusu olan şahıs tarafından bu hususta kendisinden istenmesi halinde süratini düşürmemesi. % 10 700 TL 5

Kamu araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurmamak. % 10 700 TL 10 Motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamak. % 5 350 TL

Sürücülerin sürüş esnasında; Cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. % 10 700 TL 15

Motorlu traktör, tarımsal traktör ve biçerdöverlerin ve kamyonların umumi yollarda belirlenen saatler dışında kullanılmaları ve bulundurulmaları. % 10 700 TL 10

Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. % 10 700 TL 15

Hitam bulmuş sürüş ehliyeti ile araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. % 10 700 TL - Özel tahsisli plaka kurallarına uymamak. % 20 1,400 TL 10

Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 1,400 TL 30 Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 1,750 TL 50 Kayıt gerektirmeyen motorlu araçların ve oyuncakların yollarda kullanılması. % 10 700 TL - Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 3,500 TL 20

Takside Taksimetre bulundurmama. % 35 2,450 TL 20 Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada çalıştırmamak. % 10 700 TL 10 Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada hileli çalıştırmak. % 50 3,500 TL 30

Sürücü Eğitici Belgesi olmadan sürücü eğitimi vermek. % 25 1,750 TL 25 Şoför okulundaki şartları yerine getirmemek. % 30 2,100 TL 15

Şoför okulu motorlu aracında şartları yerine getirmeden sürücü yetiştirme gayesiyle ders verme. % 25 1,750 TL 15

Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde alkol alarak herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi . % 100 7,000 TL 100

Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 700 TL 5

Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 1,050 TL 25

Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 1,750 TL 50

Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 7,000 TL 100

Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 7,000 TL 100