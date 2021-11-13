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Aşı anne sütündeki antikor seviyesini artırıyor

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ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Rochester Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada Covid-19’u yenmiş ya da aşı ile bağışıklık sağlamış annelerin, anne sütü aracılığıyla antikorlarını bebeklerine aktardığı sonucu ortaya çıktı
Aşı anne sütündeki antikor seviyesini artırıyor

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Rochester Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada Covid-19’u yenmiş ya da aşı ile bağışıklık sağlamış annelerin, anne sütü aracılığıyla antikorlarını bebeklerine aktardığı sonucu ortaya çıktı.

JAMA Pediatrics’te yayınlanan araştırmada ya aşı ya da hastalığı geçirme yoluyla antikor elde eden annelerin, anne sütü aracılığıyla bu antikoru çocuklarına aktardığı belirlendi. Bilim insanları corona virüsü geçirmiş 47 anne ve Moderna ya da Pfizer/BioNTech aşısı olan 30 kadının sütünü inceledi.

Her iki grupta da Covid-19’a karşı antikor oluşumu gözlenirken aşı olanların antikor seviyelerinin daha düzenli olduğu kaydedildi. Araştırmayı yürüten Bridget Young, “Annelerin hastalandıktan sonra aşı olmaları çocuklarına daha fazla antikor verebilecekleri anlamına gelebilir” dedi. Fakat bilim insanları antikorun anne sütü tüketen bebeklerde ne gibi etkileri olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

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