Aşı bekleyen kronik hastalar için randevu sistemi

AŞI BEKLEYEN KRONİK HASTALARIN BİLGİSİNE: Açılan sayfada Randevu Al sekmesine tıkladığınızda kronik hastalara yönelik aşı randevusu verilmektedir.
https://app.covidsizgunler.com/randevuAl.htm?t=1613570541165
AŞI BEKLEYEN KRONİK HASTALARIN BİLGİSİNE: Açılan sayfada Randevu Al sekmesine tıkladığınızda kronik hastalara yönelik aşı randevusu verilmektedir.
https://app.covidsizgunler.com/randevuAl.htm?t=1613570541165
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