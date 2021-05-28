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Aşı bilgi sistemi Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi altına taşındı

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Aşı bilgi sistemi Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi altına taşındı
Aşı bilgi sistemi Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi altına taşındı

Bundan böyle Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için https://asi.saglik.gov.ct.tr adresine girerek başvuruda bulunabilecekler

Bakanlıktan yapılan açıklamada daha önce yapılan tüm başvuruların geçerli olduğu, sadece adres değişikliğine gidildiği kaydedildi

Aynı zamanda 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine yurt dışından ulaşmak isteyen vatandaşlar 0533 8203697 numaralı hattan ulaşabilecekler

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