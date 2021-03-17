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Aşı Bilgi Sistemi tanıtılacak

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün, Aşı Bilgi Sistemi konusunda basın toplantısı düzenliyor.
Aşı Bilgi Sistemi tanıtılacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün, Aşı Bilgi Sistemi konusunda basın toplantısı düzenliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ilgili bakanlık müdürleriyle birlikte düzenleyeceği basın toplantısı saat 12.00’de Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alacak.

Toplantıda Aşı Bilgi Sisteminin bilgisayar ve mobil cihazlardan kullanımı konusunda sunum gerçekleştirilecek ve basın mensuplarına detaylı bilgi aktarılacak. 

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