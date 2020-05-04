Aşı bulunana kadar“bu virüsü yendik,kurtulduk” denilemez

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, korona virüsün tedavisi veya aşısı bulunana kadar yüzde yüz emin olarak “bu virüsü yendik, kurtulduk” denilemeyeceğini belirtti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, korona virüsün tedavisi veya aşısı bulunana kadar yüzde yüz emin olarak “bu virüsü yendik, kurtulduk” denilemeyeceğini belirtti.

Katıldığı bir programda gündemi değerlendiren Rogers, “Hiçbir şekilde rehavete kapılmamamız önemli olacak. Az sayıda da olsa aramızda asemptomatik kişiler olabilir. 50 gündür kapalıyız, o nedenle sayılarının çok fazla olmasını beklemiyoruz ama yine de virüsün hala bulaşma riski olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her an çevremizde bir kişi Covid-19’muş gibi hareket etmeliyiz” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Rogers, önlemleri almayı sürdürmek gerektiğine işaret ederek, “Maske takma, sık sık el yıkama, hijyen kuralları ve iki metre sosyal mesafe kuralını devam ettirmeliyiz. Aksi halde sonucunu pozitif hasta sayısında artış ve yeniden kapanmaya gidilmesi olarak görebiliriz. Bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“YÜZ SİPERİ TEK BAŞINA KORUYUCU DEĞİLDİR, MASKEYLE BİRLİKTE KULLANILMALI”

Gelen soru üzerine yüz siperlerinin kullanımıyla ilgili de açıklama yapan Jale Refik Rogers, sağlık çalışanları için önemli bir koruyucu olduğunu anlattı:

“Cerrahi maskeyle birlikte gözleri korumak için gözlük kullanmak yerine yüz siperinin kullanılabilecek. Yine maskeyle birlikte takılacak olan yüz siperi artı bir önlemdir. Piyasada yeni yeni çoğalmaya başladı. Ancak maskesiz kullanımı koruyucu değildir, maske üzerine kullanılmalıdır. Çünkü bu virüs, konuşurken, öksürürken çıkan damlacık yoluyla yayılıyor. Maskesiz siper takılması ağızdan çıkan damlacığın yayılmasını tek başına engellemez. Maske de tek başına yeterli değildir, mesafe ve hijyen kuralları ile birlikte uygulanmalı.”

“2020’DE HERKESİN EKONOMİK HEDEFİ YAVAŞ YAVAŞ AYAĞA KALKMAK OLACAK”

Ekonomik ve sosyal anlamda alıştığımız bir hayat tarzı olduğunu, herkesin eski hayatına dönmek için sabırsızlandığını söyleyen Rogers, elimizde sihirli bir değnek olmadığını ve eski hayatlarımıza dönmemizin kolay olmayacağını ifade etti. Rogers, çok net söylemek mümkün olmasa da altı ayla bir sene arasında bir aşı bulunabileceğini de sözlerine ekledi. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Rogers, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ekonomi zaten iyi değildi. Halkın Partisi olarak bizim Meclis’e girmemizden çok kısa süre sonra kriz patladı, Türk Lirası değer kaybetti. Türkiye’den kaynak aktarımı kısıtlı oldu. Dünya da genel olarak ekonomik olarak iyi bir noktada değildi. Korona virüs süreci de her kesimi ekonomik olarak etkiledi. Devlet, işyerleri ve belediyelerin 2020 hedefi önce hayatta kalmak, sonra da yavaş yavaş ayağa kalkmak olacak. Kar etme olmayacak. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu zor bir süreç olacak. Bu süreçten almamız gereken ders çok fazla açılmamamız gerektiğidir. Bu salgından sonra dünyada hiçbir şey aynı olmayacak.”

“GÜNDEMİMİZDE SİYASİ POLEMİKLER DEĞİL, COVİD-19’LA MÜCADELE VAR”

Halkın Partisi olarak salgın sürecini nasıl yöneteceklerine odaklandıklarını ifade eden Jale Refik Rogers, siyaseti düşünmediklerini belirtti: “Halkın sağlığı için doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Zaten oluşumuyla da farklı olan Halkın Partisi çok fazla siyasi düşünmeyen bir partidir. Her zaman önemli olan toplum menfaatidir bizim için. Dolayısıyla bizim gündemimizde hükümet bozma ya da polemikler yok, Covid-19’la mücadele var.”