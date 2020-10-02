Dünyanın dört bir yanından politikacılar ve karar mercileri ölğmcül salgını durduracak aşının bu yılın sonunda bulanacağını ve kitlesel aşılamanın 2021’in başında başlayacağına dair açıklamalarda bulunuyor, ancak bilim insnları bu önermeye katılmıyor. Uzmanlar, etkili bir aşı bulunsa dahi gelecek ilkbahara kadar hayatın normale dönmeyeceğini ve kısıtlamaların kademeli olarak devam edeceğini söyledi.

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı sayısı 35 milyona yaklaştı, ölü sayısı ise 1 milyonu geçti.