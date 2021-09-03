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Aşı da olmam PCR da yapmam deyince Kıbrıs konseri iptal edildi

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Aşı da olmam PCR da yapmam deyince Kıbrıs konseri iptal edildi
Aşı da olmam PCR da yapmam deyince Kıbrıs konseri iptal edildi

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri test olmayı kabul etmediği için iptal edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konserin iptal edildiği öne sürüldü.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin iptal edildiği ileri sürüldü.

"PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı ifadeleri kamuoyunda tepki çekmişti. Ünlü şarkıcı, aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

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