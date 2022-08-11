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Aşı-kalp krizi ilişkisi palavra çıktı

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Koronavirüs salgınında aşı karşıtları Kovid-19 aşılarının kalp krizine yol açtığını iddia ediyordu. Ancak Güney Kore’de 600 bine yakın kişiyle yapılan araştırma bunu çürüttü.
Aşı-kalp krizi ilişkisi palavra çıktı

Aşı karşıtlarının bir “efsanesi” daha çürütüldü. Aşı karşıtları, Kovid-19 aşılarının kalp kası iltihabına yol açtığı iddiasını sık sık gündeme getiriyordu. Ancak Güney Kore’de Kovid-19 geçiren 592 bin 719 hastanın verileri incelenerek yapılan araştırma, aşısızlarda kalp krizi riskinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Araştırmada, verileri incelenen Kovid hastalarının 62 bin 727’sinin hiç aşı olmadığı, 168 bin 310 kişinin de tam aşılı olduğu belirlendi. Tam aşılı hastaların neredeyse tamamına yakınının 60 yaş üzeri ve altta yatan hastalığı olan kişilerden oluştuğu belirtilen araştırmada, bu grupta enfekte olanların semptomlarının aşısızlara göre daha hafif seyrettiği vurgulandı.

SUSTURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, ortaya bir sürü bilimsel veri konulmaya devam etse de aşı karşıtlarını susturmanın mümkün olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Aşı karşıtları bilimsel kanıtlara rağmen tatmin olmuyorlar. Birçok kişi ortaya atılan dedikodulardan olumsuz etkilendiği gibi her sağlık sorununu aşıya bağlayan bir grup oluştu. Aşılanma olmasa Omicron varyantının etkilerini bu kadar kolay atlatır mıydık. Kore’deki çalışmaya baktığımızda tüm ayrıntılarıyla sonuçlar ortaya konulmuş. Aşılanmayan kişilerde Kovid sonrası kardiyovasküler sıkıntılar çok yüksek bulunurken, aşılı olanlar da bu oran çok daha az tespit edilmiş. Bilimsel araştırma aşı karşıtlarının tezlerini çürütüyor.
Aşı değil, hastalığın kendisi kalp sorunlarına yol açıyor.”

İNANIP, ÖLENLER OLDU

Saygın Tıp Dergisi Jawa’da yayınlanan araştırmanın sonuçlarını Milliyet’e değerlendiren Uzman Dr. Erdal Yanbuloğlu şunları söyledi:
“Üç senedir sosyal medyada aralıksız Kovid-19 aşılarının kalp krizi ve inmeye neden olduğu propagandası yapıldı. Büyük hasta gruplarında çalışmalar bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Olan bu safsatalara uyup aşı yaptırmadığı için hayatını kaybedenlere oldu. 500 bin kişiyi kapsayan son araştırmada aşılanmamış bireylerde Kovid-19 sonrası felç ve kalp krizi riski aşılanmışlara göre 2 kat daha yüksek çıktı. Hangi bilimsel argümanı koyarsak koyalım ikna olmuyorlar. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda mRNA aşısına bağlı kalp kası iltihabı şeklindeki yan etki şikâyeti milyonda birkaç olarak ortaya çıktı. Hastalığa aşısız yakalananlarda ise kalp krizi riski çok daha yüksek.”

BİLİM DIŞI SÖYLEMLER

Türk Kardiyoloji Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol Kovid-19 geçiren bazı kişilerde 1 yıl içinde kardiyolojik sıkıntılar görülebildiğini, bu duruma tamamen aşıların neden olduğuna yönelik söylemlerin doğru olmadığını bildirdi. Erol, şu bilgileri verdi: “Kardiyolojik sorun yaşayan kişilerin bu sorunlarının aşı kaynaklı olduğunu söylemek de bilim dışı. Asıl sıkıntı Kovid-19 geçirenlerde damar içi iltihap riskinin oluşması. Bu nedenle korunma yani aşılanma çok önemli. Ülkemizde her yıl 200 bin kişi kalp hastalıklarından yaşamını yitiriyor. Bu rakamda göze çarpacak kadar bir artış söz konusu değil. Kore’deki araştırma da bizim tez ve görüşlerimizi bir kez daha teyit etmiştir. Aşı karşıtları insanların kafasını bulandırırken, bilim dışı söylemlerle yanlış algı yaratıyorlar.”

SÖYLENTİLER KÜLLİYEN YALAN

ABD Connecticut Üniversitesi Alerji ve İmmünoloji bölümünde görevli Prof. Dr. Derya Unutmaz söz konusu araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunları dedi: “Aşıların kalp krizi veya pıhtı oluşturduğuna dair söylentiler külliyen dezenformasyon, yalan olduğu gibi 600 bin kadar Kovid hastasında yapılan bu araştırmada tersi aşılar, Kovid sonrası, ilişkili kalp krizi ve pıhtılaşma, damar tıkanmasını önlüyor! net” ifadelerine yer verdi.

 

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