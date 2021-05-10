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Aşı kampanyası ilerliyor; Avrupa kısıtlamaların sona ereceği yaz sezonuna hazırlanıyor

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Yetişkin nüfusunun üçte birinin Covid-19'a karşı aşılandığı ve pandeminin etkisinin azalmaya başladığı Avrupa'da şehirler ve plajlar kapılarını tekrar açmaya başladı.
Aşı kampanyası ilerliyor; Avrupa kısıtlamaların sona ereceği yaz sezonuna hazırlanıyor

Hafta sonu İspanya'nın büyük bölümünde kaldırılan dışarı çıkma yasağının ardından halk "özgürlük" sloganları atarak sokaklarda dans etti. Yunanistan'da ise aralıklı şekilde dizilmiş şezlongları ile plajlar hizmet vermeye başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 200 milyon aşının tedarik edildiği Avrupa'da toplumun yetişkin kesiminin yüzde 70'ini yaz gelmeden aşılamaya çok yaklaşıldığını Twitter'dan paylaştığı mesajında dile getirdi.

Güneşli bir hafta sonu geçiren Almanya'da ise Sağlık Bakanı Jens Spahn pandemide üçüncü dalganın sona erdiğini müjdeledi. Bununla birlikte Covid-19'un hala yenilmediğinin de altını çizen Sağlık Bakanı, son yedi günde 100 bin kişide 119 vaka görüldüğünü ifade etti. Bu sayı İsrail'de 6, İngiltere'de 31, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 123 düzeyinde bulunuyor.

Yaza tam açılma?

Aşının ilk dozunu mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye yayma politikası güden İngiltere bu sayede hem ölüm hızını kırmayı hem de bulaşma hızını düşürmeyi başardı. Ülke genelinde tedbirleri daha da hafifletmeye hazırlanan Başbakan Boris Johnson, "Sayılar gerçeği onaylıyor. Virüsün bizi yenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Başlarda aşı tedariğinde sıkıntılar yaşanan Avrupa'da BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın söz verdiği miktarı göndermeye başlaması Avrupa'da aşılanan kişi sayısının da hızlı şekilde artmasını sağladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Covid-19 Aşı Takip Sistemi, 30 Avrupa ülkesindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 31,6'sına bir, yüzde 12'sine ise iki doz aşı yapıldığını işaret ediyor.

Fransa mayıs ayı ortasına kadar 20 milyon kişiye ilk dozu yapmayı haziran ortasına kadar ise bu sayısı 30 milyona yükseltmeyi hedefliyor.

Bulaşma oranının düşmesi ve yoğun bakımlardaki hasta sayısının azalmasına paralel olarak Paris yönetimi de 19 Mayıs'tan itibaren yasakları hafifletmeyi ve işletmelerin açık havada hizmet vermesini onaylamaya hazırlanıyor.

AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi aşılarda kan pıhtılaşmasından kaynaklı sorunların yaşanmasının ardından seçeneklerin artması ile birlikte ülkeler aşı stratejilerinde değişikliğe gitti.

Aşı kartı ile yolculuk

Almanya ve Norveç bu aşıları tüm topluma sunarken, İtalya'nın bazı bölgelerinde bu iki aşı 60 yaş altı kişilere vurulmaya başlandı.

Aşılanan kişi sayısındaki artış turizm sezonunun başlayacağı kıtada aşı kartı konusunu da gündeme taşıdı. Avrupa Birliği hazirandan itibaren aşı sistemi kurulacağını ve bu sayede kişilerin yolculuk yapmasının kolaylaştırılacağını açıkladı.

 

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