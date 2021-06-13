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Aşı kampanyasına Fransız öpücüğü (Video)

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Fransa, Covid-19 aşısını artık her yetişkine yapmaya başladı. Kampanya bir videoyla duyuruldu.
Aşı kampanyasına Fransız öpücüğü (Video)

Sosyal medyada beğeni toplayan videoda, pandemiyle beraber kapanan her sektör aşılamayla beraber yeniden canlanıyor.

Video “Her bir aşıda hayat geri dönüyor. Aşılarımızı şimdi yaptıralım” diye bitiyor.

Açıklanan resmi verilere göre bugüne kadar Fransa’da 43 milyon 803 bin kişiye aşı yapıldı.

 

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