Aşı kampanyasına Fransız öpücüğü (Video)

Sosyal medyada beğeni toplayan videoda, pandemiyle beraber kapanan her sektör aşılamayla beraber yeniden canlanıyor.
Video “Her bir aşıda hayat geri dönüyor. Aşılarımızı şimdi yaptıralım” diye bitiyor.
Açıklanan resmi verilere göre bugüne kadar Fransa’da 43 milyon 803 bin kişiye aşı yapıldı.
À chaque vaccination c’est la vie qui reprend. Faisons nous tous vacciner maintenant. pic.twitter.com/pd5n1dWPGE— Olivier Véran (@olivierveran) June 9, 2021
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