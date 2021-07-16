Aşı kaosu yaşanıyor... Bir çok merkezde kuyruklar oluştu...
DETAY ÖZEL HABER- Barışcan Şekerci
KKTC'de Covid-19 aşılarının randevusuz yapılmaya başlamasından sonra bir çok sağlık merkezinde aşı kuyruğu kaousu yaşanıyor.
Sağlık Merkezlerine sabah 6'dan akın eden vatandaşlar aşı işleminin saat 09'dan önce başlamamasından dolayı sağlık merkezleri önünde kuyruklar oluşturuyor.
Cengiz Topel Hastanesi -Güzelyurt
Maraş Gazimağusa
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