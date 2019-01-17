Aşı karşıtı hareket, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, iklim değişikliği gibi küresel tehlikeler listesine eklendi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019’da tüm dünya nüfusunun sağlığını etkileyecek en büyük 10 tehlikeyi duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi verirken temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.
Örgüt 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeleri şöyle sıraladı:
- Aşı olmaya karşı direnç
- Küresel grip salgını
- Hava kirliliği ve küresel ısınma
- Bulaşıcı olmayan hastalıklar
- Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak
- Mikroplara karşı dayanıklılık
- Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar
- Yetersiz temel sağlık hizmetleri
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- Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)
- AIDS
Küresel ısınmayla gelen felaket senaryoları
Örgüte göre 2030-2050 yıllarında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkacak yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıklar yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.
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