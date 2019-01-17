Aşı karşıtı hareket, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, iklim değişikliği gibi küresel tehlikeler listesine eklendi

2019’da sağlığı tehdit edecek 10 tehlike: Listede aşı karşıtlığı da var

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019’da tüm dünya nüfusunun sağlığını etkileyecek en büyük 10 tehlikeyi duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi verirken temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.

Örgüt 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeleri şöyle sıraladı:

Aşı olmaya karşı direnç

Küresel grip salgını

Hava kirliliği ve küresel ısınma

Bulaşıcı olmayan hastalıklar

Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak

Mikroplara karşı dayanıklılık

Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar

Yetersiz temel sağlık hizmetleri



Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)

AIDS

Küresel ısınmayla gelen felaket senaryoları

Örgüte göre 2030-2050 yıllarında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkacak yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıklar yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.