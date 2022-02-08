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Aşı karşıtı Kanadalı kamyonculara korna yasağı

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Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular ve destekçilerinin günlerdir süren eylemleri birçok kentte hayatın felç olmasına neden olurken, başkent Ottawa'da gürültüden bunalan halk göstericilere karşı bir zafer kazandı.
Aşı karşıtı Kanadalı kamyonculara korna yasağı

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular ve destekçilerinin günlerdir süren eylemleri birçok kentte hayatın felç olmasına neden olurken, başkent Ottawa'da gürültüden bunalan halk göstericilere karşı bir zafer kazandı.

Gösterilerle ilgili şikayet üzerine mahkeme, protestoculara 10 gün boyunca korna çalmama emri verdi.

Ottawa'da olağanüstü hal ilan edilmesine yol açan gösterilerde, kamyoncular sık sık ve uzun uzun korna çalarak aşı zorunluluğunu protesto ediyor. Bu korna sesi, protestoların en önemli özelliklerinden biri olarak görülüyor.

Yargıç Hugh McLean, korna yasağıyla ilgili kararında, “Sürekli korna çalmak benim bildiğin büyük bir düşüncenin ifadesi değil” dedi.

GÜRÜLTÜDEN BUNALAN HALK İÇİN ZAFER

Karar, protestolardaki gürültüden bunalan Ottawa halkı açısından bir zafer olarak görülüyor.

Günlerdir süren ve zaman zaman taciz vakalarının da yaşandığı gösteriler, Kanada'da büyük bir karmaşaya yol açtı. Ottawa belediyesi, gösterileri “işgal” olarak niteleyerek Başbakan Justin Trudeau'ya başkentte acilen 1800 güvenlik görevlisi konuşlandırma çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı Jim Watson, “İnsanlar korku içinde yaşıyor, 9 gündür durmadan çalan kornalara maruz kalıyor ve bu psikolojik savaş noktasına ulaştı” dedi.

Protestocular, pazar günü “bir iyi niyet ifadesi” olarak kornalara geçici süreyle ara verdiklerini belirtmişti. Polis de bazı kamyonculara gürültü nedeniyle para cezası kesmişti.

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