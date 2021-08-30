Aşı karşıtlığı sonu oldu… Ünlü radyocu Marc Bernier corona virüsüne yenik düştü

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve o tarihten bu yana 4.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve o tarihten bu yana 4.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

Salgını bitirebilmek için kısa sürede aşılar geliştirilse de, aşı karşıtlarının sayısı da bir hayli fazla. Delta varyantının etkisini artırdığı son aylarda aşıların önemi tekrar tekrar gözler önüne serildi.

ABD’de ünlü radyocu Marc Bernier, ‘Bay Aşı Karşıtı’ lakabıyla ülkede aşı kampanyalarına en sert muhalefet olan isimlerden biriydi. Corona virüsüne yakalanan ve üç hafta önce durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Bernier hayatını kaybetti.

80 MİLYON KİŞİ AŞI OLMUYOR



30 yılı aşkın süredir WNDB radyo kanalı için çalışan 65 yaşındaki Bernier’in ölümü, aşı karşıtlığının tehlikesini bir kez daha ortaya koydu.

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülke olan ABD’de, erişimi bulunmasına rağmen yaklaşık 80 milyon kişinin aşı olmaktan kaçındığı belirtiliyor.