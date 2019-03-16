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'Aşı karşıtlığı yaygınlaştıkça salgın tehdidi artıyor'

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Bu yıl 100. yıldönümü kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri sürüyor. 14 Mart günü etkinliklerinde görüşüne başvurduğumuz İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Pınar Saip, yarın İstanbul Kadıköy'de yapılacak Basın Açıklaması'nın da duyurusunu yaptı.
'Aşı karşıtlığı yaygınlaştıkça salgın tehdidi artıyor'

Bu yıl 100. yıldönümü kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde görüştüğümüz İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Pınar Saip, sağlığın ticarileşmesinden sağlıkta şiddetin yaygınlaşmasına bir dizi başlıkta soL HD'nin sorularını yanıtladı. Aşı karşıtlığının tehlikeli bir yönelimi getirdiğini vurgulayan Saip, bunun özellikle eğitimli kesimlerde de ortaya çıkan bir eğilim oluşunun tehlikelerine dikkat çekti. Saip yarın İstanbul Kadıköy'de yapılacak Basın Açıklaması'na da çağrı yaptı.

İstanbul Tabip Odası'nın yarın yapacağı açıklama 13'te Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılıyor. Öncesinde 12'de Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde buluşacak oda üyeleri, açıklama için Meydan'a geçecek.

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