  • BIST 1.451,460
  • Altın 483,80
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Aşı korkusu olanlara Pfizer/BioNTech’ten açıklama geldi

» »
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın üst düzey ismi Philip Dormitzer açıklamalarda bulundu.
Aşı korkusu olanlara Pfizer/BioNTech’ten açıklama geldi

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın üst düzey ismi Philip Dormitzer açıklamalarda bulundu.

Şirketin Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Dormitzer, İngiliz Financial Times’a konuşarak aşının güvenliği ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaştı. Pfizer’ın üçüncü doz aşı konusunda son dönemde hükümetlere baskı yaptığına dair iddiaları yalanlayan Dormitzer, “Bizim görevimiz, problem ortaya çıkmadan onu çözmek için gerekli silahlara sahip olmak. Eğer aşı olanlarda Covid-19 vakalarının artmasından sonra böyle bir şey yapsaydık çok geç kalırdık. Proaktif olmak ve çözüm bulmak bir krizi ortadan kaldırmak için önemli. Bence bu doğru olan” dedi.

“DENGEYİ SAĞLAMAK İSTEDİK”

Son dönemde özellikle Delta varyantının da yayılmasıyla birlikte üçüncü doz aşının gerekliliğini yineleyen Dormitzer, Pfizer/BioNTech aşısının Moderna aşısından daha az bağışıklık sağladığına dair araştırmalara da yanıt verdi. Dormitzer, Moderna’nın dozunda Pfizer’ınkinden daha fazla olduğunu söyledi. Dormitzer, “Biz yaşlılara yeterli bağışıklığı sağlamak için minimum doz kullandık. Bazı araştırmalarda daha yoğun doz vermenin çok daha fazla yan etkiye sebep olduğu görüldü” dedi.

Pfizer’ın üst düzey yetkilisi, “Biz deneyim bazlı ve kanıt bazlı kararlar aldık. Dolayısıyla güç bir bağışıklık ile az yan etki dengesini sağlamak istedik” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Morluk nasıl geçer?07 Eylül 2021 Salı 20:15
  • Obezite riskinin en yüksek olduğu yaş grubu 18-34 yaş07 Eylül 2021 Salı 20:00
  • Besin Zehirlenmesinden Korunmanın Yolları07 Eylül 2021 Salı 19:24
  • 139 Yeni Vaka, 2 Ölü!07 Eylül 2021 Salı 18:57
  • Uzmanlardan araştırma: Koronavirüs aşısı sperm sayısını artırıyor06 Eylül 2021 Pazartesi 22:30
  • Diz ağrılarının en yaygın 4 nedeni06 Eylül 2021 Pazartesi 22:00
  • Metabolizmayı yiyeceklerle hızlandırmanın yolları06 Eylül 2021 Pazartesi 21:30
  • Öksürük, nefes darlığı, tıkanıklık: Krup hastalığı ve belirtileri06 Eylül 2021 Pazartesi 20:30
  • 87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlandı06 Eylül 2021 Pazartesi 20:22
  • Boğaz Ağrıları İçin 10 Doğal Çözüm06 Eylül 2021 Pazartesi 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti