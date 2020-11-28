Aşı, Kovid-19 Vaka Sayılarını Tersine Çevirecek

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aşı karşıtlığının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Usta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı alanında tüm dünyada önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Toplumun aşı konusunda çok bilinçli olmadığını savunan Usta, aşının ne olduğu, nasıl üretildiği, ne işe yaradığının bilinmesi, toplumun da bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Usta, aşıyla ilgili her çalışmanın kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarını tersine çevirmek için aşı şart, başka hiçbir şansımız yok. Aşılar yapılmaya başladıkça kendimize gelmeye başlayacağız, normalimize döneceğiz. Yapılmaya başlandığında önce sağlık personelinin gücü yerine gelecektir. Kronik hastalıkları olan kişiler de aşılanacaktır. Aşı karşıtları ne kadar yanlış düşündüklerini çok daha net görecekler. Mart, nisan gibi aşının net etkilerini görmeye başlarız. Gerçekten bu çok büyük bir çağ atlamaktır. Tıp camiası olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Aşı sayesinde tüm dünya olarak ciddi bir travmadan döneceğiz."

"Aşı konusunda doğru bilgilenmemiz gerekiyor"

Usta, aşı karşıtlığının doğru bir yaklaşım olmadığını, bazılarının aşıyı basit bir şey sanarak karşıtlık gösterebildiğini söyledi.

İnsanların neye karşı olduğunu iyi bilmesi gerektiğini aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Aşıya karşı çıkmak doğru bir yaklaşım değildir. Onun için aşı konusunda doğru bilgilenmemiz, yakınlarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Bazıları aşıya kendisi karşı çıkıyor, yakınlarının da aşı olmasını engellemeye çalışıyor. Bu, sorunlara neden olur. Kendilerini çok önemsedikleri için 'O kadar önemliyim ki aşı olmam, vücudumdan bir şey öğrenmeye çalışıyorlar' gibi yaklaşımlarla aşı karşıtlığı çıkarmaya çalışıyorlar."