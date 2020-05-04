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'Aşı maratonu' başladı: Milyonlarca euro bağış yağıyor

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Korona virüsüne karşı aşı geliştirilmesine destek için kurulan Küresel Aşı İttifakı'nın sanal bağış toplama konferansı başladı. Norveç'ten 1 milyar dolar, Almanya ve Fransa'dan da 500'er milyon euroluk bağış açıklandı.
'Aşı maratonu' başladı: Milyonlarca euro bağış yağıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin, korona virüsüne karşı etkili bir aşının geliştirilmesi için kurulacak Küresel Aşı İttifakı isimli fona bağış maratonu başladı. En az 7,5 milyar euro toplanması, elde edilecek paranın Dünya Bankası ve Gates Vakfı gibi aşı geliştirme çalışmalarına destek veren kuruluşların çabalarıyla birleştirilmesi hedefleniyor.

HANGİ ÜLKE NE KADAR VAAT ETTİ?

Avrupa Birliği’nin ev sahipliğinde ve telekonferans üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, şu ana kadar bağışlarını açıklayan ülkeler ve vaat ettikleri miktarlar şöyle:

* Almanya Başkanı Angela Merkel, 525 milyon euro bağışta bulunacaklarını duyurdu.

* İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 125 milyon euro bağış yapacağını açıkladı. Sanchez bu paranın 50 milyon euroluk bölümünün Küresel Aşı İttifakı’na, 75 milyon euroluk kısmının da salgınlara hazır olunması için kurulan koalisyona ayrıldığını söyledi.

* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19’a karşı aşı ve tedavi geliştirilmesi çabalarına 500 milyon euro bağış vaat etti.

* AB, aşı çalışmaları için 1 milyar euro taahhütte bulundu.

* AB üyesi olmamakla birlikte konferansın eş başkanlığını yapan Norveç, Covid-19’a ve diğer hastalıklara karşı geliştirilecek aşıların dünya çapında dağıtılabilmesi için 1 milyar dolar vereceğini duyurdu. Norveç Başbakanı Erna Solberg, “Bu, ülkeler arası çözümler gerektiren küresel bir sorun” derken, herkesin aşıya erişebilmesi gerektiğini söyledi.

KAMPANYA AYLAR SÜRECEK

Aşı çalışmaları için para toplama kampanyasının önümüzdeki birkaç hafta ve hatta aylar boyunca devam edebileceği belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 388 milyon sterlin (440 milyon euro), Suudi Arabistan’ın 450 milyon euro bağış yapması bekleniyor. Çin’in de maddi katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

ABD BAĞIŞ YAPMAYACAK

Birleşmiş Milletler gibi bazı büyük uluslararası örgütlerin en büyük maddi destekçisi olan ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne yardımı önceki hafta askıya alan ABD’nin ise söz konusu kampanyaya katılmayacağı belirtiliyor

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