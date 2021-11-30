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Aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlara aşı yapılacak

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Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda PCR testleri ve bilekliklerin takıldığı alanda yoğunluk yaşandığını belirterek yeni düzenlemelerin başlatıldığını, uzun kuyrukların oluşmaması ve vatandaşın daha hızlı hizmet alabilmesinin sağlanacağını açıkladı.
Aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlara aşı yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda PCR testleri ve bilekliklerin takıldığı alanda yoğunluk yaşandığını belirterek yeni düzenlemelerin başlatıldığını, uzun kuyrukların oluşmaması ve vatandaşın daha hızlı hizmet alabilmesinin sağlanacağını açıkladı.
Bakan Pilli, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslı olan kişilerin aradığı 1102 numaralı hatta yoğunluk yaşanmakta olduğunu, 1102'ye ulaşamayan kişilerin 05391175224 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini kaydetti. 
Bakanlık açıklamasına göre Sağlık Bakanı Pilli, Fuar Alanı’nda incelemelerde bulundu.
Vakaların artışına ve aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Bakan Pilli, yeterli miktarda aşımız olduğunu, ülke genelinde aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırabileceklerini belirterek tamamlanması gereken aşı programını da yeniden hatırlattı. 

AŞILAMA PROGRAMI
Bakan Pilli’nin açıkladığı aşılama programı şöyle:

     Aşı yapılan gurup     Yapılacak Aşı  
1.     12-18 yaş aşısız kişiler     Biontech
2.     18 yaş ve üzeri aşısız kişiler      Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)
3.     18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara      3.doz  Biontech/Sinovac
4.     18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar     3.doz Biontech
5.     18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar     3.doz   Biontech
6.     18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar     2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)
7.     3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar (2 doz sinovac yapıldıktan sonra 3. Doz yapanlar  için geçerlidir.)    4.doz    Biontech

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