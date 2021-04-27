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Aşı Olan Turistlere Kolaylık

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 Güney Kıbrıs’ın, 10 Mayıs tarihinden sonra, ülkeye gelmek isteyen aşılı turistlere kolaylık sağlayacağı belirtildi.
Aşı Olan Turistlere Kolaylık

Fileleftheros gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’a gelmek isteyen ve aşılı olan tüm turistlere, İsrailli turistler için geçerli olan kolaylıkların sağlanacağını belirtti.

Perdios, bu yılın da turizm açısından kaybedilmemesi adına aşı olan turistlere kolaylıklar sağlanacağını, 3’üncü kapanmanın tamamlanacağı 10 Mayıs itibarıyla bu kişilerin PCR test sonucu göstermeksizin ve karantinaya girmeksizin ülkeye giriş yapabileceğini söyledi.

Perdios açıklamasında ayrıca yetkili makamların ilgili pazarlara konu hakkında bilgi vereceğini de ifade etti.

Politis gazetesine göre Perdios açıklamasında ayrıca, Sputnik V aşısının henüz Avrupa İlaç Ajansı’nın iznini almadığını ancak AB düzeyinde yapılan istişarelerin, ülkelere, üçüncü ülkelerden olan başka aşıları seyahat amaçlı olarak kabul etme veya onaylama hakkı verdiğini söyledi.

Perdios, bu konuda sağlanacak çözüm ve esnekliğin, ülke için ikinci büyük pazar olan Rus turistlerin ülkeye getirilmesi için olacağını ifade etti.

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