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Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için ‘düzenli ve kaliteli uyku’ şart

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Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini ifade etti.
Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için ‘düzenli ve kaliteli uyku’ şart

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19aşısına ilişkin, "Aşımızı olup uykumuza dikkat etmezsek yapılan aşının etkisinin zayıflama olasılığını da yaşayabiliriz. Aşı olanın da olmayanın da hastalıktan korunması için güçlü bir bağışıklığa ihtiyacı var. Bunun için düzenli uyku şart." dedi.

 

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin güçlenmesinde uykunun önemli rolü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bağışıklık sistemi uykuyu değiştirebilir, uykudaki değişiklikler de bağışıklık sistemini değiştirebilir. Çalışmalar şunu gösteriyor, güçlü bir bağışıklık sistemi için uykumuzdan taviz vermemeliyiz. Almamız gereken uykuyu uyumalıyız." diye konuştu.

Öztürk, özellikle salgın döneminde kaliteli uykunun öneminin yapılan çalışmalarla bir kez daha ortaya konduğunu dile getirdi.

Kovid-19 aşısı ve tedavisi olanların uyku düzenine özen göstermesi gerektiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadelede bir aşılama süreci gidiyor. Bu aşının bir yerde tutması ve iş görmesi için bağışıklık sistemimizin çalışıyor olması lazım. Aşımızı olup uykumuza dikkat etmezsek yapılan aşının etkisinin zayıflama olasılığını da yaşayabiliriz. Aşı olanın da olmayanın da hastalıktan korunması için güçlü bir bağışıklığa ihtiyacı var. Bunun için düzenli uyku şart. Aşı olanların da aşısının daha güçlü antikor üretimi için düzenli ve kaliteli uykuya ihtiyacımız var."

Öztürk, uyku düzeni sağlıklı olanların bağışıklığının güçlü olduğunu ve gelecekte yaşanabilecek hastalıkların önlenebildiğine dikkati çekti.

"Yatma ve kalkma saatleri düzenli olmalı"

Günde ortalama 7 saatten az uyuyanlarda uyku eksikliğine bağlı rahatsızlıklar yaşandığını anlatan Öztürk, bu durumun önüne geçmek için uyku sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli uykunun öncelikle yatma ve kalkma saatlerinin düzenli olmasına dayandığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Buradaki fazla değişiklikler uykunun veriminin ve kalitesinin düşmesine neden oluyor. Ne kadar aynı saatte yatar ve kalkarsak o kadar düzenli olur. Bunun dışında uyuduğumuz odanın karanlık olması, yatmadan kısa süre önce egzersiz yapılmaması, yatış saatine yakın alkol alınmaması, konforlu bir yatak ve kıyafet kullanılması, uyku sağlığını doğrudan etkiliyor. Öte yandan oda sıcaklığının 19-20 civarında olması gibi önlemlerle uyku sağlığımızı geliştirebiliriz."

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